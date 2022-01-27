В Таджикистане сообщили о гибели жителя села из-за перестрелки на границе
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:37, 27 января 2022
Фото: Игорь Егоров/РИА Новости
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Власти таджикского города Исфара сообщили о гибели мирного жителя от огнестрельного ранения в ходе вооружённого столкновения на таджикско-киргизской границе, передаёт РИА Новости. В свою очередь, стало известно о первых раненых с киргизской стороны. Это четверо военнослужащих. Их везут в Баткенскую областную больницу с осколочными травмами, сообщает Sputnik Кыргызстан. С таджикской стороны, по последним данным, пострадали шестеро военных.
В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев, — сказал источник.
Он также сообщил о госпитализации в центральную больницу Исфары пятерых раненых, из них двое — пограничники.
Тем временем киргизские власти эвакуируют жителей 10 приграничных с Таджикистаном сёл. Эвакуированных отправляют в Баткен и посёлок Рават. 60 семей уже разместили в школе.
По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.
В свою очередь, по данным киргизской стороны, в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, однако о боевых действиях не сообщалось.