В Таджикистане сообщили о гибели жителя села из-за перестрелки на границе

Власти таджикского города Исфара сообщили о гибели мирного жителя от огнестрельного ранения в ходе вооружённого столкновения на таджикско-киргизской границе, передаёт РИА Новости. В свою очередь, стало известно о первых раненых с киргизской стороны. Это четверо военнослужащих. Их везут в Баткенскую областную больницу с осколочными травмами, сообщает Sputnik Кыргызстан. С таджикской стороны, по последним данным, пострадали шестеро военных.

В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев, — сказал источник.

Он также сообщил о госпитализации в центральную больницу Исфары пятерых раненых, из них двое — пограничники.

Тем временем киргизские власти эвакуируют жителей 10 приграничных с Таджикистаном сёл. Эвакуированных отправляют в Баткен и посёлок Рават. 60 семей уже разместили в школе.

По данным Sputnik Таджикистан, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.