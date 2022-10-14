В Таджикистане призвали Россию к уважению Рахмон в присутствии Путина призвал не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Таджикистан с уважением относится к интересам главного стратегического партнера — России, в связи с чем страна хотела бы такого же отношения в свой адрес, заявил президент республики Эмомали Рахмон во время саммита «Россия — Центральная Азия», который проходит в Астане. Политик также попросил присутствующих не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР, сообщает informburo.kz.

Рахмон также обратился к президенту РФ Владимиру Путину, заявив о том, что он попросил Россию присутствовать на форуме в Таджикистане на уровне министров, но на мероприятие, отметил Рахмон, приехали только их заместители. При этом глава Таджикистана не стал уточнять, о каком именно форуме идет речь.

Как сообщает РБК, 15 сентября в Душанбе состоялся Международный инвестиционный Форум «Таджикистан — Россия». От российской стороны на форуме присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Нас не 100–200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали<...>. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу, — цитирует Рахмона informburo.kz.

Также глава Таджикистана в своем монологе отметил, что стал свидетелем развала Советского Союза. По его словам, советские власти не уделяли должного внимания малым республикам, малым народам.

Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию, — указал он.

Рахмон также подчеркнул, что в Россию ежегодно уезжают более двух миллионов граждан Таджикистана не только на заработки, но для обучения и лечения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин стал инициатором трехсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан из-за достаточной сложной ситуации. Он добавил, что существует немного стран, которые, как РФ, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности.