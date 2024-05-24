В Таджикистане оценили отношения с Россией после теракта в «Крокусе» Зампред Нацсовета Таджикистана назвал испытанием на прочность теракт в «Крокусе»

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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе, заявил первый заместитель председателя верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода в ходе 13-го заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и Маджлиси милли. По его словам, которые приводит ТАСС, произошедшее наглядно демонстрирует направленность заказчиков — разжечь национальную рознь и нетерпимость. Однако, несмотря на все трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество, подчеркнул он.

Наша дружба и братские отношения подверглись настоящим испытаниям на прочность, все мы были шокированы сообщением о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта и одними из первых осудили жестокий и кровавый террористический акт. Отмечаем, что данный террористический акт наглядно демонстрирует явную направленность в стремлении его заказчиков к разжиганию национальной розни и нетерпимости, — заявил Ахмадзода.

Развитие отношений с Россией является для Таджикистана приоритетом во внешней политике, добавил он. Зампред Нацсовета также обратил внимание на то, что Москва и Душанбе имеют общие позиции по большинству ключевых проблем.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников также заявил, что одной из ключевых целей заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб отношениям стран СНГ. Вместе с тем он выразил благодарность сотрудникам спецслужб за содействие в расследовании теракта.