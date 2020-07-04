В Таджикистане будут штрафовать за отсутствие медицинских масок

https://static.news.ru/photo/8896bb42-bdf7-11ea-b342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Таджикистана будут штрафовать за нахождение в общественных местах без медицинских масок. Поправки в законодательство республики утвердил президент Эмомали Рахмон.

Размер штрафов составит от 116 до 290 сомони (от $11,6 до $29 соответственно).

Кроме того, введены штрафы за распространение через СМИ ложной информации о пандемии. Суммы взысканий варьируются от 580 сомони ($58) для граждан до 11,6 тысячи сомони ($1160) для организаций.

В силу поправки вступят после их публикации в местных СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать обязательным для всех жителей страны ношение медицинских масок. По его мнению, эта мера позволит предотвратить всплеск новых заражений коронавирусом. Он также попросил главу государства подать личный пример согражданам и носить маску при появлении на публике.

Коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. За время пандемии заболели более 11 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 525 тысяч человек, выздоровели более 5,8 млн.

Первое место по уровню заболеваемости занимают США (боле 2,7 млн заразившихся), второе — Бразилия (около 1,5 млн).

Россия находится на третьем месте. На территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.