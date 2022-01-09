В столице Казахстана заработал проводной Интернет

В столице Казахстана Нур-Султане вновь заработал доступ к проводному Интернету, сообщил корреспондент ТАСС. Отмечается, что в городе не было Интернета более 18 часов. На данный момент мобильный Интернет всё ещё недоступен, добавил журналист.

Известно, что работа сетей связи была заблокирована накануне в 12:00 по местному времени (09:00 мск). В столице с 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) действует комендантский час.

Ранее сообщалось, что военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с винтовками наизготове. При этом в Алма-Ате за последние 12 часов практически не слышно стрельбы. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

Также стало известно, что президент Казахстана Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских, погибших во время протестов и беспорядков в стране. В его указе сказано, что силовиков наградили «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства».