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В столице Казахстана заработал интернет

В столице Казахстана Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету
06:18, 08 января 2022
В столице Казахстана заработал интернет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В столице Казахстана, городе Нур-Султан, возобновлён доступ к проводному интернету. Связь восстановили в субботу, 8 января. Доступ к мобильному интернету всё еще отсутствует. Об этом сообщает ТАСС.

Выход в интернет был заблокирован в городе в пятницу, 7 января, около 12 часов по местному времени (9:00 по Москве). При этом мобильная связь функционировала достаточно стабильно.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

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