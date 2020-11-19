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В столице Армении автомобиль въехал в толпу протестующих

13:46, 19 ноября 2020 109
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ереване во время одной из протестных акций в толпу митингующих въехал автомобиль. Данных о пострадавших пока нет.

Инцидент был снят на камеру. В ролике видно, что машина сначала остановилась перед протестующими, перекрывшими дорогу, а затем начала набирать скорость, сбив при этом несколько человек, сообщает MK.RU.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения. В стране также проходят акции в поддержку премьера.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян призвал сторонников прекратить один из таких митингов в центре столицы. Он поблагодарил всех за содействие и заявил, что сам призовёт людей на площадь, если в этом возникнет необходимость.

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