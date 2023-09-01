В США призвали взорвать Крымский мост: чем будут атаковать и как ответит РФ Эксперты предположили, сможет ли Киев изолировать полуостров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост и таким образом изолировать Крым. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже атаковали этот участок несколько раз. Сможет ли Киев нанести заметный ущерб Крымскому мосту в будущем и как будет отвечать Россия в случае новых диверсий, — в материале NEWS.ru.

Что заявил Бен Ходжес

В четверг, 31 августа, экс-главком армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Крымский мост необходимо разрушить.

«Как только будет разрушен Крымский мост, это изменит правила игры для Крыма. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о передаче оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских военно-воздушных сил», — заявил генерал.

Американский военный считает, что вывод из строя Крымского моста создаст серьезные препятствия для движения конвоев, доставляющих подразделения и боеприпасы.

Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press Бен Ходжес

Как на заявление генерала Ходжеса отреагировали в Госдуме

Если бы у ВСУ была возможность взорвать Крымский мост, они бы уже давно это сделали, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. По его словам, этот объект вызывает зависть на Украине.

«Мост для них все равно что бельмо в глазу — признак того, как Россия облагородила полуостров, как готова туда вкладываться, в отличие от предыдущих владельцев-временщиков», — пояснил парламентарий.

По его мнению, призыв американского генерала говорит о стремлении США лишить Россию господства в Черном море и нейтрализовать Черноморский флот РФ.

«Отставной козы барабанщика Бена Ходжеса нисколько не интересует возможный успех украинских войск, контрнаступление которых пока буксует очень далеко от Крыма, в запорожских степях. Пока наш флот господствует в этой акватории, кораблям НАТО туда лучше не соваться — вот и науськивает ВСУ, сидя в своем удобном кресле в Вашингтоне, в 9000 километрах от района боевых действий», — подчеркнул Журавлев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

Есть ли у Киева возможность взорвать Крымский мост

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что теоретическая вероятность новой диверсии на мост есть, но вот практическая возможность у Киева для этого отсутствует.

«Разрушить опоры Крымского моста в практической плоскости невозможно, для этого понадобятся тонны взрывчатки, а ее нечем туда доставить. Морские дроны уже показали свою неэффективность. Возможно, какая-то ракета и попадет в мост, прорвав нашу систему ПВО, но в таком случае проезжую часть и железнодорожное полотно моста быстро отремонтируют», — считает Онуфриенко.

Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров рассказал NEWS.ru, что Киев в настоящий момент добивается от Пентагона новых дальнобойных ракет, которыми сможет достать до Крымского моста. Однако эксперт также выразил сомнение в возможности осуществить такой план.

«ВСУ считают, что Крымский мост надо обстреливать ракетами. Но он защищен у нас с земли, с воздуха и в подводной среде. Поэтому, в отличие от беспилотников, эти ракеты сбивать будет даже легче, чем беспилотники», — отметил Гундаров.

Фото: МО Украины Крымский мост получил повреждения во время атаки ВСУ в середине июля, когда украинские военные использовали морские беспилотники

Нуждается ли Крымский мост в дополнительной обороне

По мнению эксперта, никакие дополнительные меры по защите Крымского моста пока не нужны.

«Совсем недавно мы выстроили там боновые заграждения и частично перекрыли акваторию старыми баржами. То есть морской беспилотник не сможет подобраться к опорам Крымского моста», — пояснил Гундаров.

Михаил Онуфриенко отметил эффективность работы российской системы ПВО, которая обеспечивает защиту переправы от нападения. Как предположил эксперт, даже новый арсенал оружия, который Запад поставит ВСУ в будущем, не сможет полностью уничтожить цель.

«Они могут атаковать мост лишь медийно, все это пиар-акции. Даже в Киеве политики об этом прямо говорят, что они все время создают картинку. У них стратегическое наступление провалилось, зато дроны летают, и мы их успешно сбиваем. Для нас это лишнее доказательство, что нужно уничтожить киевский режим, и опасность будет устранена», — отметил Онуфриенко.

Чем ответит Москва в случае новой атаки на Крымский мост

По мнению Онуфриенко, Москва не станет размениваться и устраивать пиар-акции в духе противника. Он объяснил, как российские войска ответят на диверсии ВСУ.

«Армия — это огромный механизм. Он должен работать слаженно и четко на всех направлениях, а не реагировать на все эти события, будь то взрыв беспилотника над Кремлем или „Москва-Сити“, или атака на Крымский мост. У нас в Генштабе есть план, сотни тысяч людей участвуют в ведении боевых действий и их обеспечении, работает промышленность. Отвлекаться некогда», — сказал военный аналитик.

С этим мнением согласен и Владимир Гундаров. Он прогнозирует, что зимой украинское контрнаступление «окончательно выдохнется».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru По мнению экспертов, в дополнительных мерах защиты Крымский мост пока не нуждается

«Вероятнее всего, на севере Украины российские части перейдут в наступление. Это необходимо для того, чтобы обезопасить Брянскую и Белгородскую область от ежедневных обстрелов», — заключил эксперт.

Как Украина пыталась разрушить Крымский мост раньше

12 августа ВСУ предприняли две безуспешные попытки атаковать Крымский мост. По данным Минобороны России, удар наносился модернизированными ракетами ЗРК С-200, оба снаряда были обнаружены и нейтрализованы над акваторией Керченского пролива российскими системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

17 июля Крымский мост подвергся атаке надводными беспилотниками: произошел взрыв и была разрушена часть дорожного полотна. В результате диверсии ВСУ погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

Осенью 2022 года на Крымском мосту сработало взрывное устройство, находившееся в грузовом автомобиле. После этого загорелось топливо в семи железнодорожных цистернах. Тогда частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

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