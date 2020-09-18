В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии

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Главным фактором, который привёл к политическому кризису стало стремление белорусского президента Александра Лукашенко сохранить власть. Об этом заявила спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран.

Выступая на заседании СПЧ в Женеве она отметила, что диалог с обществом со стороны Лукашенко был бы лучшим вариантом для Белоруссии.

Стремление Александра Лукашенко остаться у власти после окончания нынешнего срока полномочий является главной причиной нынешнего политического тупика в Белоруссии, — цитирует Маран РИА Новости.

Она пояснила, что примирить белорусский народ с правительством после того, как они «осознали серьёзность и систематичность его ошибок и нарушений прав на свободу мирных собраний после выборов», можно только с помощью диалога с оппозицией.

После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акции в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях, считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Однако по данным Центризбиркома республики, за действующего президента Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «говорит не своим голосом».