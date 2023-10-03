В Совфеде заявили, что РФ не боится ратификации Арменией Римского статута

Фото: СФ РФ

Григорий Карасин

Россия не боится ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Москва проанализирует решение Армении и сделает выводы на будущее, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, это единственное, что может сделать Российская Федерация. Вместе с этим он выразил надежду, что отношения между армянским и российским народами не изменятся.

Я надеюсь, что отношения между нашими народами не изменятся. Они основаны на многовековой дружбе и братстве. Однако относительно политиков, принявших это решение, возможно, потребуется сделать некоторые выводы. Это все попытки, которые совершенно неуместны и бесполезны, — сказал Карасин.

Парламентарий отметил, что позиция Москвы заключается в том, что Россия и ее президент Владимир Путин никого не боятся, однако желают, чтобы их позиции и иммунитеты уважали.

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатуряном. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал NEWS.ru, что ратификация статута не улучшит отношения России и Армении и отметил, что время, которое было выбрано для этого решения, символично. По его словам, руководство Армении подтвердило роль и значение МУС, который давно превратился в орудие западных недругов.