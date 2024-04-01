В Совфеде предупредили Армению о последствиях партнерства с США и ЕС Сенатор Карасин назвал Армению объектом политического розыгрыша США

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян (в центре)

Москва внимательно относится к заявлениям Еревана, сообщил Lenta.ru председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о партнерстве страны с Евросоюзом и США. По его словам, республика становится объектом геополитического розыгрыша.

Я склонен полагать, что Армения становится объектом геополитического розыгрыша со стороны Соединенных Штатов и Запада в широком смысле этого слова в контексте противостояния с Россией, — заявил Карасин.

По словам сенатора, это может нанести ущерб связям Еревана и Москвы, а также влиянию и перспективам Армении в мировых и региональных делах. Непонимание этого Карасин считает очень опасным заблуждением.

Ранее Мирзоян заявил, что Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в республике хотят укреплять демократические институты.

До этого Мирзоян отметил, что Армения в настоящее время не планирует вступать в НАТО, хотя страна сотрудничает с Альянсом. При этом республика стремится вступить в ЕС, отметил он. Дипломат процитировал премьер-министра страны Николу Пашиняна, который подчеркнул, что «Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным и желает стать ближе к Армении».