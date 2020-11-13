В Совфеде оценили выборы президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/64d020d0-277f-11eb-aeee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Petrescu/XinHua

Прошедшие в Молдавии президентские выборы соответствуют международным требованиям, сообщил находящийся в Кишинёве сенатор Владимир Круглый.

Круглый прибыл в молдавскую столицу в составе делегации представителей Совфеда для наблюдения за вторым туром голосования, передаёт РИА Новости.

Парламентарий отметил, что позиция России заключается в сотрудничестве с законно избранным президентом братской республики. По его словам, наблюдатели не зафиксировали случаев подкупа избирателей и «подвоза» бюллетеней. Однако Круглый подчеркнул, что полагаться на данные экзитпола не стоит, так как пока нет уверенности в достоверности публикуемых сейчас данных.

Мы проехали в течение дня около 20 избирательных участков и видели, что граждан опрашивают на выходе только на одном из них, — пояснил сенатор.

Согласно данным экзитпола, на выборах президента Молдавии лидирует бывший премьер-министр страны Майя Санду. По предварительным данным, во втором туре она набрала 55% голосов. За действующего президента проголосовали 45% избирателей. Второй тур президентских выборов в Молдавии завершён. Все избирательные участки в стране были закрыты в 22:00 мск, но отдельные участки в стране и за её пределами могут продлить работу на два часа.

Как писал NEWS.ru, действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с большим отрывом опережает конкурента на голосовании на территории страны. Об этом он заявил в ходе брифинга по итогам президентских выборов.