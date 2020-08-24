В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну

https://static.news.ru/photo/e7477fd0-e612-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков раскритиковал белорусов, которые радуются проходящим по всему миру акциям солидарности с протестующими в стране. Он спросил у них, почему они не переехали на территорию другого государства.

Он выразил удивление «сладострастию», с которым сторонники оппозиции радуются в Telegram-каналах «по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде».

Любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят. В связи с этим вопрос к тем, кто так умилён заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живёте, освободив здесь каждый своё рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? — написал он в Facebook.

Чиновник отметил, что в ответ может получить слова о том, что белорусы не должны уезжать из родной страны. Он ответил, что нужно опираться на государство, а не на «импортные эмоции».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Акции солидарности с белорусскими протестами проходят во многих странах мира, в том числе в России. Как писал NEWS.ru, 23 августа в Москве около белорусского посольства задержали 11 человек, которые вышли на акцию солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.