В Сочи завершились трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Сочи завершились трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Они продолжались около трёх часов, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова. Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Карабахе.

Да, трёхсторонняя встреча завершилась, — подтвердил Песков.

Он добавил, что сейчас проходит двусторонняя беседа президента Путина и Пашиняна.

В ходе трёхсторонних переговоров главы государств обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования. Также были подведены итоги уже сделанного за прошедший год для стабилизации обстановки. Переговоры были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и проходили по инициативе российской стороны.

В ходе встречи Алиев заявил, что Баку готов немедленно начать процесс делимитации границ с Арменией. По его словам, Азербайджан одобряет поддержку, в том числе консультативную, со стороны РФ в этом вопросе. Он также сообщил, что Баку предлагал Еревану приступить к работе по заключению мирного договора.

Готовность приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном выразил и Пашинян. Премьер подчеркнул, что в ходе трёхсторонней встречи удалось прийти к конкретным решениям по стабилизации ситуации в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.