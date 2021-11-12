В СК Белоруссии рассказали о наличии у оппозиции плана захвата власти

Расследование отдельных уголовных дел, связанных с протестами оппозиции после президентских выборов 2020 года, подтверждает наличие единого плана захвата власти в стране, единых источников финансирования и центров руководства. Об этом сообщил глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора в эфире телеканала «Беларусь 1».

Проявления экстремизма, действия, направленные на захват государственной власти неконституционным путём, начались задолго до августа прошлого года, на сегодняшний день мы это видим. Мы уже чётко можем говорить о том, что шёл планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти, — сказал Гора.

По его словам, большинство экстремистских преступлений совершалось в рамках именно этого плана.

Мы видим единые источники финансирования, мы видим единые центры руководства, единую стратегию, — заявил глава белорусского СК.

Он пообещал, что в ближайшей перспективе вся информация будет представлена общественности. Гора также отметил, что расследование преступлений продолжается, устанавливаются лица, участвовавшие в массовых беспорядках и совершавшие действия, грубо нарушающие общественный порядок. Они привлекаются к уголовной ответственности. Гора подчеркнул, что перед ведомством поставлена задача выявить всех, кто совершал противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом.

Также в эфире телеканала прозвучала информация, что с 9 августа 2020 года в Белоруссии было совершено более 5,5 тысячи преступлений, связанных с акциями протеста, из них 1,7 тысячи преступлений было зарегистрировано в 2020 году и 3,8 тысячи — в 2021-м. Завершено расследование по 1250 уголовным делам.