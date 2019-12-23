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Избирательные участки на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве). Об этом рассказал председатель ЦИК страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По его словам, в ходе голосования были допущены незначительные нарушения. Однако они не повлияют на результат, передаёт «Интерфакс». Предварительные результаты будут объявлены 23 декабря в 14:00 по местному времени (12:00...