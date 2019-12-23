Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Узбекистане. Там голосовали за депутатов в нижнюю палату парламента.
В адрес миссии ШОС не поступили заявления о серьезных нарушениях, что даёт основания утверждать о прозрачности, демократичности и легитимности выборов, — заявил на пресс-конференции глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Се Сяоюн.
ЦИК страны признала выборы состоявшимися. На участки пришли около 8 млн жителей республики. Ведомство сообщило, что зафиксированы несколько попыток пропаганды и фактов голосования одного человека сразу за нескольких соотечественников. Однако грубых нарушений не выявлено, писал News.ru.
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