В школах Киргизии заведут огороды, чтобы прокормить учеников

Правительство Киргизии разрешило образовательным учреждениям заводить огороды. На таких участках предполагается выращивать овощи и фрукты. Одна из целей школьных подворий — накормить учеников.
Власти были вынуждены признать, что выделяемых на питание учащихся денег не хватает. Однако, полагают министры, такие подсобные хозяйства могут решить проблему,
Отмечается, что выращивать еду для себя будут сами дети. Учить их этому будут учителя природоведения, биологии или труда.
Если же у школы нет подходящего для огорода участка, она может попросить территорию у органа местного самоуправления.
Ранее, как писал NEWS.ru, в украинском городе Днепре ученик 11-го класса отчитал военных во время урока патриотического воспитания. Инцидент произошёл, когда те агитировали детей идти на службу после окончания школы. При этом один из визитёров плохо говорил по-украински и пытался перейти на русский язык, что категорически не понравилось подростку.