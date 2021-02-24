В школах Киргизии заведут огороды, чтобы прокормить учеников

https://static.news.ru/photo/c283da90-76b8-11eb-82f5-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Правительство Киргизии разрешило образовательным учреждениям заводить огороды. На таких участках предполагается выращивать овощи и фрукты. Одна из целей школьных подворий — накормить учеников.

Власти были вынуждены признать, что выделяемых на питание учащихся денег не хватает. Однако, полагают министры, такие подсобные хозяйства могут решить проблему, передаёт Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что выращивать еду для себя будут сами дети. Учить их этому будут учителя природоведения, биологии или труда.

Если же у школы нет подходящего для огорода участка, она может попросить территорию у органа местного самоуправления.

Ранее, как писал NEWS.ru, в украинском городе Днепре ученик 11-го класса отчитал военных во время урока патриотического воспитания. Инцидент произошёл, когда те агитировали детей идти на службу после окончания школы. При этом один из визитёров плохо говорил по-украински и пытался перейти на русский язык, что категорически не понравилось подростку.