В школах Белоруссии продлили весенние каникулы из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продлении весенних каникул из-за пандемии коронавируса. Они продлятся до 11 апреля 2020 года.
Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продляются на шесть дней — с 6 апреля 2020 года по 11 апреля 2020 включительно. Образовательный процесс в четвёртой четверти будет осуществляться с 13 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года, — сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.
По состоянию на 4 апреля 2020 года, в республике с инфекцией коронавируса находятся в больницах 394 пациента. Общее число заражённых, на лечении и выздоровевших достигло 435 человек.
NEWS.ru передавал ранее, что в Белоруссии умерли пять пациентов с коронавирусом.
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