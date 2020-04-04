В школах Белоруссии продлили весенние каникулы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/afd83e60-76a8-11ea-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продлении весенних каникул из-за пандемии коронавируса. Они продлятся до 11 апреля 2020 года.

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продляются на шесть дней — с 6 апреля 2020 года по 11 апреля 2020 включительно. Образовательный процесс в четвёртой четверти будет осуществляться с 13 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года, — сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

По состоянию на 4 апреля 2020 года, в республике с инфекцией коронавируса находятся в больницах 394 пациента. Общее число заражённых, на лечении и выздоровевших достигло 435 человек.

NEWS.ru передавал ранее, что в Белоруссии умерли пять пациентов с коронавирусом.