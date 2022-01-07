В Сети появилось видео задержания полицией вооружённых людей в Казахстане

Видео задержания двух вооружённых мужчин в Казахстане опубликовал Telegram-канал KazTAG. Спецоперация проводилась на улицах города Алма-Ата.

На ролике виден автомобиль, окружённый патрульными машинами, и двое мужчин, которые лежат на асфальте со скованными за спиной руками. Кроме того, показаны изъятые силовиками нож, пистолет и обойма к нему, а также автомат, противогаз и две пластиковые ёмкости с неизвестной жидкостью.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. После обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Ранее в МВД республики заявили, что при урегулировании ситуации с протестами были задержаны около четырёх тысяч террористов. Наибольшее число задержаний приходится на Алма-Ату. По данным ведомства, убиты 26 человек и столько же ранены. Среди силовиков погибли 18 человек и более 740 пострадали.