В Сети появилось видео предполагаемого «побега» Колесниковой за границу

https://static.news.ru/photo/cd0ac970-f1a1-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Maria Kalesnikava/facebook.com

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова была задержана при попытке «бегства» через границу. Вместе с другими членами Координационного совета оппозиции она пыталась прорваться на автомобиле через дополнительный пункт проверки в деревне Александровка, сообщил телеканал «Беларусь 1». Видео предполагаемого «побега» членов КС показали в эфире.

Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины. В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой — нет, — сообщил ведущий.

По данным Госпогранкомитета, Колесникову удалось задержать. Двух её соратников ищут совместно с украинцами. На месте происшествия был найден мобильный телефон одного из беглецов. На нём есть видеообращение, в котором оппозиционер заявляет, что решил уехать из Белоруссии.

На кадрах, показанных в эфире, «прорыва границы» не видно. Автомобиль, в котором, предположительно, находятся оппозиционеры, беспрепятственно проезжает контрольно-пропускной пункт.

7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. В то же время, по данным телеканала «Беларусь 1», Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу». Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, была задержана.

В Координационном совете, со своей стороны, заявили, что Колесникова вообще не собиралась покидать пределы Белоруссии, писал NEWS.ru.