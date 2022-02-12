В СБУ опубликовали обращение к украинцам из-за нагнетания паники

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала обращение к гражданам страны в связи с нагнетанием паники в СМИ, заявление опубликовано на сайте ведомства. Там назвали сообщения в прессе «мощной волной гибридной войны». Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал сотрудникам американского посольства срочно уехать из Киева.

Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Всё это в комплексе не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны, — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что зафиксировали проявления гибридной войны не только в отдельных СМИ, но и в социальных сетях. В ведомстве заверили, что активно противодействуют подобным сообщениям. Там указали на то, что мотивами информационного нагнетания являются рассеивание тревоги в обществе, подрыв веры в способность государства к защите и расшатывание единства страны.

Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации, — резюмировали в ведомстве.

Ранее в МИД России выразили озабоченность решением ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, организацию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз» и используют как инструмент для возможной провокации. Она отметила, что мониторинговая деятельность миссии ОБСЕ на Украине востребована как никогда в условиях искусственно нагнетаемой напряжённости.