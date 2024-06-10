В России указали на дрейф властей Армении «в другую сторону» Депутат Чепа: Армения остается в ОДКБ, но ее власти дрейфуют «в другую сторону»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения остается в составе ОДКБ из-за определенных опасений, но власти в Ереване движутся «в другую сторону», рассказал в беседе с изданием Lenta.ru зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в стране проходят демонстрации недовольных курсом руководства граждан.

Мы наблюдаем какой-то такой дрейф руководства Армении в другую сторону. Мы понимаем, что это плохо, и видим недовольство и граждан в Армении. В Ереване демонстрации проходят, в том числе связанные с этим, — отметил депутат.

Армения официально не выходит из Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку премьер-министр Никол Пашинян имеет определенные опасения, чтобы разрывать отношения с Россией полностью, считает парламетнирий. По словам Чепы, Пашинян «ищет выгодные для себя пути».

Ранее в МИД России заявили, что бюджет ОДКБ придется скорректировать с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. В ведомстве также напомнили, что, несмотря на это, у Еревана сохраняются обязательства по финансовым отчислениям в соответствии с уставом организации. Вместе с тем в министерстве отметили, что работа ОДКБ продолжится в штатном режиме. Секретариат организации намерен использовать имеющиеся резервы.