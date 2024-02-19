Стало известно о скором визите президента Киргизии в Россию Азымбакиев: президент Киргизии Жапаров посетит Россию на этой неделе

Фото: kremlin.ru/ Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев. Визит пройдет 20–21 февраля, Жапаров будет участвовать в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани.

Глава государства примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в городе Казани, — заявил Азымбакиев.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдут двусторонние встречи с главой российского государства, а также с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

Ранее президент Киргизии призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в стране процессы. Так он ответил главе Госдепа США Энтони Блинкену, который предупредил его об опасностях введения законов об иноагентах.

Как пояснил депутат Госдумы Алексей Чепа, в Киргизии активно работает огромное количество американских некоммерческих организаций. Именно поэтому, считает он, обсуждение закона об иноагентах в республике «раздражает» США.