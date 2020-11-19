В РБ завели дело против врача, сообщившего о смерти избитого Бондаренко

https://static.news.ru/photo/74ecde8e-2a83-11eb-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Минска возбудила дело в отношении врача, который рассказал СМИ о смерти избитого в собственном дворе силовиками Романе Бондаренко.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлёкшее тяжкие последствия. — NEWS.ru), — говорится в Telegram ведомства.

Силовики считают, что медик действовал умышленно и не имел служебной необходимости на сообщение информации. Он «вступил в преступный сговор» с представителем издания Tut.by и рассказал о результатах медосвидетельствования погибшего.

Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряжённости в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям, — заявили в прокуратуре.

Представители силовых структур задержали врача.

11 ноября во двор жилых домов в Минске, где находится «площадь перемен», приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин Роман Бондаренко вышел спросить, что происходит. Завязалась потасовка, после этого его увезли на микроавтобусе.

Позже он поступил в больницу в бессознательном состоянии из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что травмы были получены во время драки. Мужчину прооперировали, но позже он скончался. Смерть Бондаренко вызвала общественный резонанс. 12 и 13 ноября жители Минска несли цветы к «площади перемен». Они считают, что в произошедшем виноваты силовики.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против властей республики после гибели Романа Бондаренко.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.