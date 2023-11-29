В РБ умер беженец, которого погранслужба Польши вытеснила через границу Истощенный беженец умер на границе Польши и Белоруссии

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беженец, которого польские пограничники силой вытеснили через границу, умер на территории Белоруссии, сообщила пресс-служба пограничного комитета РБ. В ведомстве заявили, что мужчина был в истощенном состоянии, и его вытеснили специально, чтобы не оказывать помощь.

Инцидент произошел накануне. В комитете рассказали, что истощенного беженца обнаружили два гражданина Афганистана, которых польские силовики также вытеснили на территорию Каменецкого района Брестской области с применением физической силы. Отмечается, что мужчина лежал возле калитки в крайне истощенном состоянии.

Со слов мужчины, польские силовики специально вытеснили его одного, чтобы некому было оказать помощь. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия медицинских работников. Однако к их приезду беженец скончался, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва 29 ноября официально получила ноту от посольства Финляндии о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Речь идет о самом северном КПП «Рая-Йоосеппи». По словам дипломата, решение вступит в силу 30 ноября.