В РБ попросили дать по 12 лет колонии обвиняемым в попытке госпереворота В Белоруссии гособвинение попросило дать по 12 лет колонии фигурантам дела о попытке госпереворота

В Белоруссии гособвинение попросило назначить троим фигурантам дела о попытке госпереворота наказание в виде 12 лет колонии каждому, передает РИА Новости. Еще двух обвиняемых прокуратура попросила лишить свободы на три года.

По совокупности преступлений... прошу окончательно назначить (Юрию) Зенковичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, — цитирует агентство представителя обвинения.

Аналогичные сроки наказания с отбыванием в колонии усиленного режима, по мнению прокуратуры, должны быть назначены Александру Федуте и Григорию Костусеву.

По версии следствия Зенкович в 2020-2021 годах выступил организатором заговора с целью захвата госвласти, руководил деятельностью группы заговорщиков, в состав которой входили Федута, Костусев и другие лица. Целью заговора было отстранение от власти президента Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения, захват зданий госорганов, СМИ, незаконное лишение свободы должностных лиц. Основная роль в этом отводилась армии.

Ещё двух фигурантов дела, Ольгу Голубович и Дениса Кравчука, прокуратура попросила приговорить к терм годам колонии общего режима каждого за грубое нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что Федута признал себя виновным в заговоре с целью госпереворота. Зенкович, в свою очередь, сознался в контактах со спецслужбами США, которые предлагали ему сотрудничество.