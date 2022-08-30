В Белоруссии гособвинение попросило назначить троим фигурантам дела о попытке госпереворота наказание в виде 12 лет колонии каждому, передает РИА Новости. Еще двух обвиняемых прокуратура попросила лишить свободы на три года.
По совокупности преступлений... прошу окончательно назначить (Юрию) Зенковичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, — цитирует агентство представителя обвинения.
Аналогичные сроки наказания с отбыванием в колонии усиленного режима, по мнению прокуратуры, должны быть назначены Александру Федуте и Григорию Костусеву.
По версии следствия Зенкович в 2020-2021 годах выступил организатором заговора с целью захвата госвласти, руководил деятельностью группы заговорщиков, в состав которой входили Федута, Костусев и другие лица. Целью заговора было отстранение от власти президента Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения, захват зданий госорганов, СМИ, незаконное лишение свободы должностных лиц. Основная роль в этом отводилась армии.
Ещё двух фигурантов дела, Ольгу Голубович и Дениса Кравчука, прокуратура попросила приговорить к терм годам колонии общего режима каждого за грубое нарушении общественного порядка.
Ранее сообщалось, что Федута признал себя виновным в заговоре с целью госпереворота. Зенкович, в свою очередь, сознался в контактах со спецслужбами США, которые предлагали ему сотрудничество.