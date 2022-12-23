В РАН объяснили «бум» перехода таджиков в гражданство России В РАН объяснили переход таджиков в гражданство РФ пандемией и нестабильностью в стране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин заявил NEWS.ru, что число граждан Таджикистана, принимающих гражданство России, растет последние 10 лет из-за взаимного признания двойного гражданства с Россией, пандемии и сложной экономической ситуации. По его словам, гражданство РФ получают в том числе как своего рода страховку на случай непредвиденных обстоятельств.

Важной причиной выступила пандемия COVID-19, в результате которой из-за закрытия границ людям просто-напросто приходилось в срочном порядке покидать территорию Российской Федерации, и это несомненно очень сильно ударило по мигрантам. А гражданство позволяет уверенно закрепиться в стране пребывания и пользоваться всеми правами и привилегиями РФ. Также в Таджикистане, несмотря на небольшой рост ВВП, традиционно сложная экономическая ситуация, а также нестабильность, исходящая от Афганистана, так как у них общая граница, — отметил эксперт.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ни одного россиянина, получившего гражданство РФ при рождении, нельзя лишать его на принудительной основе, заявил. При этом он подчеркнул, что россиянин может отказаться от гражданства на добровольной основе.