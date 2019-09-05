https://static.news.ru/photo/410772be-cfe9-11e9-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что решение отозвать лицензию у телеканала NewsOne является политически ангажированным. По его мнению, это можно трактовать как давление на свободу слова.

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию Украины обратился в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия NewsOne. В ответ канал назвал решение регулятора наступлением на свободу слова в стране и внедрением цензуры.

Решение политически заангажировано, юридически не мотивировано, — сказал политик, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Телеканал NewsOne оказался в центре внимания из-за планов проведения телемоста между Россией и Украиной. Инициатива вызвала резко негативную реакцию официального Киева. В частности, СБУ допросила генпродюссера канала Василия Голованова по делу о покушении на государственную измену, писал News.ru.