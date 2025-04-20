В Раде рассказали о жестком ультиматуме США Зеленскому Дубинский: США потребовали от Зеленского не выдвигаться на выборы

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум представители США во время встречи с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Как утверждает нардеп, Вашингтон требует от политика отменить военное положение и всеобщую мобилизацию после достижения постоянного перемирия.

После этого, по словам Дубинского, должны быть объявлены выборы, в которых Зеленский не будет участвовать. Парламентарий также отметил, что в Киеве сейчас проходят регулярные консультации по поводу возможного отказа от выполнения выдвинутых условий.

Ранее Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

До этого политолог Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной. При этом, как утверждает Марков, ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня.