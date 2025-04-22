Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила на YouTube-канале «Новости Live» о крайней необходимости мобилизации в Вооруженных силах Украины. По ее словам, ситуация на фронте остается критической из-за больших потерь и случаев дезертирства среди военнослужащих.

Что касается мобилизации, я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, (потерями.NEWS.ru) и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать,подчеркнула парламентарий.

Южанина отметила, что сейчас особенно важно набрать новые силы, даже если подготовка бойцов займет минимальное время. Она подчеркнула: только ротация и пополнение армии могут исправить сложившуюся ситуацию. В то же время точные предложения по усилению мобилизации депутат не озвучила. 

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вслед за введением молодежных контрактов ВСУ украинские власти могут снизить мобилизационный возраст в стране. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский фактически инициирует геноцид нации.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ