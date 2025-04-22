В Раде призвали активнее мобилизировать украинцев Депутат Южанина призвала активнее проводить мобилизацию на Украине из-за потерь

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Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила на YouTube-канале «Новости Live» о крайней необходимости мобилизации в Вооруженных силах Украины. По ее словам, ситуация на фронте остается критической из-за больших потерь и случаев дезертирства среди военнослужащих.

Что касается мобилизации, я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, (потерями. — NEWS.ru) и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил. Тех, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут встать на ротацию, потому что есть огромные проблемы, это крайне необходимо сделать, — подчеркнула парламентарий.

Южанина отметила, что сейчас особенно важно набрать новые силы, даже если подготовка бойцов займет минимальное время. Она подчеркнула: только ротация и пополнение армии могут исправить сложившуюся ситуацию. В то же время точные предложения по усилению мобилизации депутат не озвучила.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вслед за введением молодежных контрактов ВСУ украинские власти могут снизить мобилизационный возраст в стране. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский фактически инициирует геноцид нации.