В Раде предложили создать праздник «исключительно украинского» блюда

В Верховной раде Украины озаботились привлечением иностранных туристов в страну, а также вопросом поддержания истинного украинского духа. Для этого депутаты предложили установить новый государственный праздник, который помог бы в деле популяризации украинской культуры. По мнению законотворцев, он должен быть в честь «чего-то исключительно украинского». В итоге народные избранники выбрали символом страны борщ, о чём поделилась на своей странице в Facebook депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Борщ наш, и это бесспорно! Cколько хозяев и хозяек, столько есть вариантов рецепта этого блюда, — заявила Кравчук.

Будучи членом правящей партии, депутат зарегистрировала в парламенте страны проект постановления «О назначении дня украинского борща». В качестве даты для празднования Кравчук предложила каждую вторую субботу сентября. Идею увековечить блюдо поддержали и остальные украинские депутаты.

День украинского борща должен стать фантастическим праздником. Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского, — заявил народный избранник из партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

При этом народные избранники не учли, что в стране день борща уже существует неофициально, он отмечается 10 ноября.

Украина считает это блюдо своим национальным достоянием и подала в ЮНЕСКО досье «Культура приготовления украинского борща», попросив включить суп в список украинского нематериального наследия.

Ранее сообщалось, что жителей Киева попросили выбрать место для установки памятника борщу. Скульптуру установят на частные деньги в честь одного из символов украинской идентичности, считается, что она также должна помочь развитию гастротуризма в городе.