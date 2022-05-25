В Приднестровье снизили уровень террористической опасности

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский / Фото president.gospmr

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ о снижении уровня террористической опасности на территории республики, сообщает пресс-служба главы государства. Введённый с 26 апреля по 25 мая 2022 года критический «красный» уровень был отменён, на ближайшие 15 суток установлен высокий «желтый» уровень.

Глава государства принял решение о снижении уровня террористической опасности на территории Приднестровья, — указано в сообщении на сайте президента.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в посёлке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта в телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.