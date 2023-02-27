Для Приднестровья сейчас нет реальной угрозы, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, передает «ТСВ Приднестровье» в Telegram. Он отметил, что население будет проинформировано, в случае возникновения настоящей опасности.
Если народу будет угрожать реальная опасность, президент лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан, — говорится в сообщении.
26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский намеревается вторгнуться в Приднестровье. Он опубликовал фото документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровьем.
23 февраля Министерство обороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике.