В Приднестровье отреагировали на угрозы вторжения ВСУ Глава Приднестровья Красносельский заявил об отсутствии реальной угрозы вторжения ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Для Приднестровья сейчас нет реальной угрозы, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, передает «ТСВ Приднестровье» в Telegram. Он отметил, что население будет проинформировано, в случае возникновения настоящей опасности.

Если народу будет угрожать реальная опасность, президент лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан, — говорится в сообщении.

26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский намеревается вторгнуться в Приднестровье. Он опубликовал фото документа, в котором инженерно-саперному батальону 28-й бригады ВСУ приказано выдвинуться в населенный пункт Кучурган, который граничит с Приднестровьем.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике.