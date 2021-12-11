В Приднестровье началось голосование на выборах президента республики

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 12 декабря началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Отдать свой голос жители могут за одного из двух кандидатов, сообщает РИА Новости.
Для проведения голосования на территории непризнанного территориального объединения были
Отсутствует и порог явки избирателей. О предварительных итогах голосования будет объявлено 13 декабря.
При этом власти Молдавии уже назвали грядущие выборы нелегитимными. На предыдущих выборах президента ПМР, которые состоялись 11 декабря 2016 года, нынешний лидер ПМР Красносельский получил 62,23% голосов, одержав победу в первом туре голосования. Инаугурация Красносельского произошла 16 декабря 2016 года.
Ранее российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в страну пограничные службы Молдавии. В самом ведомстве заявили о том, что не знают причин этого. Сама политолог связала данное решение с тем, что она должна была присутствовать в качестве наблюдателя от Общественной палаты на выборах президента Приднестровья.