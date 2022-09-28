В Баку поблагодарили США за усилия по обеспечению прочного мира в регионе Помощник президента Азербайджана обсудил с представителями Армении и США переговоры по мирному соглашению

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о результатах встречи в Вашингтоне с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили переговоры по мирному договору, вопросы делимитации границы, а также открытия транспортных линий на Южном Кавказе, передает «Интерфакс — Азербайджан». Он поблагодарил представителя США за организацию встречи и «за ее усилия по обеспечению прочного мира в регионе».

Гаджиев также отметил, что эти темы являются частью гуманитарной повестки между двумя государствами.

Главный аспект здесь — продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече обсуждались переговоры по мирному соглашению, делимитация армяно-азербайджанской границы, открытие транспортных линий, а также вопросы противопехотных мин и без вести пропавших лиц, которые являются частью гуманитарной повестки, — сказал он.

Салливан в свою очередь подчеркнул, что в ходе переговоров были определены конкретные будущие шаги в поддержку стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы передачи пленных, делимитацию границ, а также разблокировку коммуникаций и урегулирование отношений между Ереваном и Баку.