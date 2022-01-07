В полиции опровергли сообщения о попытках ввоза оружия в Нур-Султан

Появившиеся в СМИ сообщения о попытках ввоза огнестрельного оружия в столицу Казахстана недостоверны. Ситуация в городе стабильная и контролируемая, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана. Ранее местные издания распространили информацию о том, что стражи порядка пресекли несколько случаев незаконного ввоза оружия в город.

Вышеуказанная информация не соответствует действительности. <...> Ситуация в городе стабильная, находится под полным контролем, — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана ввели «критический красный» уровень террористической опасности. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Граждан призвали отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков.