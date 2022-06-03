В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана ранены двое военных Минздрав Киргизии сообщил, что два пограничника ранены во время перестрелки на границе с Таджикистаном

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии. Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы получили ранение двое военнослужащих, бригада скорой помощи везет их в Баткенскую областную объединенную больницу, — говорится в сообщении.

На общем участке границы Киргизии и Таджикистана 3 июня произошла перестрелка между военнослужащими. Представители обеих республик выясняют подробности инцидента. Также Киргизия зафиксировала переброску тяжелой военной техники Таджикистана в район конфликта на границе.

Граница между двумя среднеазиатскими странами в постсоветское время часто становилась причиной напряжения, но радикальный характер события на ней стали приобретать с 2014 года. Из 984 километров границы примерно половина не демаркирована, спорные участки стали предметом конфликтов, которые за последние восемь лет 11 раз выливались в боестолкновения. Самым разрушительным стали события прошлогодней весны, когда, только по официальным данным, с обеих сторон погибли 52 человека, в сёлах Баткенской области Киргизии были сожжены около сотни объектов. Противостояние разгорелось из-за воды, которая во время весенних полевых работ приобретает здесь цену золота.

Территориальный спор на границе двух стран стал гордиевым узлом для всей Центральной Азии, заявил в беседе с NEWS.ru глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов. По его словам, он был завязан в 1990-х годах во время пятилетней гражданской войны в его стране.