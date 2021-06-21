В ПАСЕ оценили парламентские выборы в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении, которые состоялись 20 июня, были демократическими. И это несмотря на поляризацию армянского общества, технические недочёты и сжатые сроки. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава делегации ПАСЕ Георг Катрогалос. Его слова передаёт РИА Новости.

Он заметил, что прошедшее голосование, хоть и прошло не без недочётов, смогут способствовать поиску компромисса в Армении. Ряд проблем носил технический характер.

Была недостаточно обеспечена возможность голосования для людей с ограниченными возможностями. В частности, на выборах не было организовано выездное голосование для инвалидов, находящихся дома, а на некоторых участках отсутствовали возможности для посещения колясочниками, — добавил Катрогалос.

Ранее стало известно, что внеочередные парламентские выборы в Армении, по мнению наблюдателей от Организации Договора о коллективной безопасности, состоялись и прошли в полном соответствии с законодательством страны. Об этом на следующий день после голосования заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Каныбек Иманалиев.

Как подчеркнул Иманалиев, идеальных выборов не бывает. На прошедшем голосовании тоже были выявлены недостатки.