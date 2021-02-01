В парламенте Киргизии одобрили кандидатуру Марипова на пост премьера

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Коалиция парламентского большинства в Киргизии утвердила кандидатуру Улугбека Марипова на посту премьер-министра страны.

Коалиция парламентского большинства сегодня одобрила предложение фракции партии «Республика — Ата Журт» о выдвижении Марипова кандидатом в премьер-министры, — сообщили ТАСС в пресс-службе киргизского парламента.

Сам Марипов заявлял, что в случае утверждения своей кандидатуры на посту премьера он намерен значительно сократить состав кабмина. Так, он утверждал, что планирует оставить 22 места в правительстве. Вопрос на назначении нового состава кабмина Киргизии парламент рассмотрит 34 февраля.

Как писал NEWS.ru, 20 января Садыр Жапаров был официально признан ЦИК Киргизии победителем прошедших 10 января в стране досрочных президентских выборов. За него отдали голоса 79% пришедших на избирательные участки граждан, свыше 1,1 млн человек. Явка составила менее 40%. Второе место занял Адахан Мадумаров, набравший лишь 95 тысяч голосов — 8,8%.

Должность президента Киргизии стала вакантной после того, как осенью Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне беспорядков в Бишкеке. Протестные настроения в стране возникли после парламентских выборов, на которые прошли только проправительственные партии, а ещё 14 фракций не смогли преодолеть порог в 7%.

21 января 2021 года правительство Киргизии во главе с председателем Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны.