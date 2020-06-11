В парламенте Казахстана выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявили в парламенте Казахстана. COVID-19 обнаружили у депутата Бекболата Тлеухана. Законодатель сам сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
По словам депутата, мировая пандемия теперь коснулась и его. Как подчеркнул Тлеухан, после получения положительного результата теста на коронавирус он сначала лечился дома, а потом под присмотром врачей.
Парламентарий заявил, что в настоящее время получает всё необходимое лечение и испытывает все симптомы COVID-19, о которых сообщали медицинские специалисты.
Сейчас вероятность распространения коронавируса очень высока, потому все люди должны строго соблюдать меры безопасности, — написал Тлеухан в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, он сейчас находится в больнице.
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