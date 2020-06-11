В парламенте Казахстана выявили первый случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/72cafac2-ac71-11ea-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі/facebook.com

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявили в парламенте Казахстана. COVID-19 обнаружили у депутата Бекболата Тлеухана. Законодатель сам сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, мировая пандемия теперь коснулась и его. Как подчеркнул Тлеухан, после получения положительного результата теста на коронавирус он сначала лечился дома, а потом под присмотром врачей.

Парламентарий заявил, что в настоящее время получает всё необходимое лечение и испытывает все симптомы COVID-19, о которых сообщали медицинские специалисты.

Сейчас вероятность распространения коронавируса очень высока, потому все люди должны строго соблюдать меры безопасности, — написал Тлеухан в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, он сейчас находится в больнице.