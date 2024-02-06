В парламенте Азербайджана оценили сроки подписания мира с Арменией Депутат Мусабеков: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в короткие сроки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политолог Расим Мусабеков, независимый депутат парламента Азербайджана

Баку и Ереван могли бы подписать мирный договор в очень короткие сроки, в течение месяца, сообщил в интервью NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. Однако, он подчеркнул, что это возможно, если не перегружать документ спорными вопросами.

Мирный договор может быть подписан в очень короткие сроки, если его не будут перегружать теми вопросами, по которым на сегодня сторонам прийти к общему знаменателю сложно, в том числе и по границе. Мы с Россией непосредственно вели переговоры по границе чуть ли не 12 лет. А демаркацию до сих пор не закончили. И это не мешало совершенно нам выстраивать нормальные отношения по многим другим вопросам. Надо вначале решать базовые вопросы, а потом шаг за шагом все остальные, — объяснил собеседник.

Мусабеков отметил, что на первом этапе это должен быть рамочный документ. Он добавил, что его основной смысл заключается только в том, что подводится черта под 35-летием вражды, конфронтации и войны. По его словам, этот документ в принципе готов и находится на столе переговоров.

Собеседник пояснил, что это первое соглашение не сможет решить все задачи, однако оно начнет новую главу в отношениях стран, за которой последуют и другие договоры.

Тут важен не сколько темп, а сколько вектор. Нам нужно изменить вектор вражды, конфронтации на вектор восстановления, добрососедства и сотрудничества. И в моем понимании, мирный договор должен создать основу, в результате которой стороны признают друг друга, откроют посольства, начнут решать злободневные вопросы, и шаг за шагом двигаться вперед, — резюмировал Мусабеков.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. По его словам, в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора. Он также подчеркнул, что очные встречи между представителями Баку и Еревана продолжатся в 2024 году.