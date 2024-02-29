В парламенте Армении высказались о возможности выхода из ОДКБ Симонян: Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ

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Ален Симонян

Армения не принимала решения о выходе из состава ОДКБ, заявил спикер парламента страны Ален Симонян в ходе брифинга. По его словам, которые приводит ТАСС, армянские власти не меняют внешнеполитический вектор.

Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем, — сказал Симонян.

Спикер парламента Армении отметил, что вопрос выхода из ОДКБ обсуждается в обществе. По его словам, «можно сказать, оно предъявляет такое требование».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке участия страны в ОДКБ. Позже он пояснил, что это означает отказ Еревана от участия в мероприятиях организации на высшем уровне.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 28 февраля, что Армения остается полноправным членом ОДКБ со всеми правами и обязательствами, которое предусмотрены этим статусом. По ее словам, Москва сожалеет, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась. При этом Россия категорически не приемлет упреки со стороны Еревана в невыполнении ОДКБ своего мандата по отношению к Армении, указала дипломат.