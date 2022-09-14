В парламенте Армении призвали объявить мобилизацию Экс-глава Минобороны Армении Оганян призвал ввести военное положение и объявить мобилизацию

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший глава Минобороны Армении Сейран Оганян посчитал, что в стране необходимо ввести военное положение и объявить мобилизацию из-за ухудшения конфликта на армяно-азербайджанской границе. При этом глава оппозиционной фракции «Айастан» добавил, что подобные решения должен принимать Совбез республики, сообщает «Sputnik Армения».

Мое личное мнение: нужно вести военное положение и объявить мобилизацию для пополнения на фронте и в тылу.<...>Совет безопасности должен дать оценку военно-политической ситуации, нашим силам, силам противника, а также возможному развитию обстановки, — заявил Оганян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогу было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.