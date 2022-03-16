В ОНФ заявили, что Крым готов возобновить торговлю с Херсоном

Крым готов в скором времени восстановить торговлю с Херсоном, заявила член штаба Общероссийского народного фронта Светлана Воронцова ФБА «Экономика сегодня». Раньше регионы были тесно связаны, поставляли друг другу продукты, и сейчас крымчане были бы рады вернуться к этому, считает она.

Крым и Херсонскую область связывали очень крепкие и стабильные торговые отношения: Херсон поставлял на полуостров овощи и фрукты, Севастополь и другие крымские регионы направляли туда молочную продукцию, вина, рис, различные масла. От имени крымчан могу сказать, что жители нашего края были бы очень рады восстановлению связей с Херсоном, — сказала Воронцова.

Она добавила, что Крым очень богатый регион, ему «есть чем поделиться с Херсоном». Сотрудничество, по словам Воронцовой, станет выгодно обеим сторонам. Крым же будет работать с теми областями, которые этого захотят и где не будет угрозы для русского населения.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область и уничтоженные украинской стороной, полноценно восстановят, что позволит российским туристам добираться до полуострова через Украину. Он добавил, что также восстановлению подлежит вторая железнодорожная ветка, идущая на юго-восток Украины.