В одном регионе Казахстана снизили цены на газ для машин после митингов

Собственники АЗС в Мангистауской (бывшей Мангышлакской) области Казахстана решили снизить стоимость газа. При этом в правительстве республики сообщили, что в отношении владельцев АЗС начато расследование на предмет ценового сговора, говорится на официальном сайте премьер-министра республики. В разных городах Казахстана прошли митинги против повышения цен на газ.

Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора, — говорится в сообщении.

Правительство Казахстана также пообещало принять меры по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Отмечается, что уже сейчас собственники АЗС Мангистауской области «в рамках социальной ответственности бизнеса» в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85–90 тенге (14,5–15 рублей) за литр.

В то же время органы власти намерены принять меры по правовой оценке прошедших в стране митингов.

Напомним, накануне, 2 января, жители города Жанаозен вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее подобные акции прошли в Актау. В ответ власти начали перекрывать дороги и отключать Интернет и мобильную связь, в том числе и в крупнейшем городе страны, бывшей столице — Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле».

С 1 января цены на автомобильный сжиженный газ повысились в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.