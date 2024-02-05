В одном из районов Еревана прозвучал взрыв Взрыв прогремел в районе Эребуни в Ереване

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Взрыв прогремел в районе Эребуни в Ереване, в результате чего рухнул один или два дома, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисаяна. По его словам, под завалами находятся два человека.

Саркисаян уточнил, что инцидент произошел по улице Нор Ареш д.3. Очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в пекарне. Издание утверждает, что на месте ЧП расположены жилые дома. В работам по извлечению пострадавших из-под завалов привлечены кинологи.

Позднее стало известно о четырех поврежденных домах, взрыв прогремел в одном из них, строение полностью разрушено. Расположенные близ него дома получили существенные повреждения. Причиной ЧП мог стать бытовой газ.

В начале февраля мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в африканском городе Найроби. В результате происшествия погибли два человека, еще не менее 222 человек пострадали. Происшествие случилось в результате взрыва машины с неизвестным регистрационным номером, которая перевозила газ. Начавшийся после этого пожар быстро распространился на рядом стоящие здания, огонь охватил магазин и жилые дома.

До этого мощный взрыв произошел на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», расположенном в 100 км от Баку. ЧП случилось в одном из цехов завода в результате удара молотком по снаряду минометного оружия. Пострадали три человека.