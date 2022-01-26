В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

В Турксибском районе Алма-Аты введён режим антитеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Задержаны пять человек, которых подозревают в нападении на госорганы во время прошедших в начале января беспорядков.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00:00 26 января (21:00 мск 25 января) до 00:00 часов 27 января, — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики задержали пятерых лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алма-Аты.

Ранее сообщалось, что режим антитеррористической операции с 26 января должен быть отменён в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана. Это последние регионы страны, где ещё сохранялся режим чрезвычайной ситуации, введённый после возникновения беспорядков в Казахстане в начале года.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых людей начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.