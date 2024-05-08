В ОДКБ заявили, что знают о решении Армении об остановке финансирования ОДКБ известно о решении Армении остановить финансирование организации

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе 23 ноября 2022 года, Ереван

Организация Договора о коллективной безопасности в курсе решения Армении воздержаться от финансирования организации, сообщил ТАСС источник в ОДКБ. При этом там подчеркнули, что страна все еще остается членом организации.

Это не новость, мы в курсе. Но Армения остается государством — членом ОДКБ, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении сообщили, что республика намерена воздержаться от участия в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году. При этом там подчеркнули, что, несмотря на это, Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что выбор правительства Армении остаться в составе организации или покинуть ее станет суверенным шагом для страны. Он подчеркнул, что все государства-члены придерживаются политики многовекторности, которая регулирует подобные решения.

Также представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу безосновательной публичной критики Еревана в адрес ОДКБ. Так дипломат прокомментировала заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что организация не отреагировала на нарушение армянской границы в 2021–2022 годах. Как заявила Захарова, руководство ОДКБ публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.