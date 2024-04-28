В ОДКБ раскрыли, где пройдут совместные осенние учения ОДКБ готовится к осенним учениям в Киргизии, Казахстане и Таджикистане

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Организация Договора о коллективной безопасности проводит подготовку к осеннему комплексу совместных учений, которые пройдут в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. По его словам, которые приводит ТАСС, приоритетной задачей штаба является оперативная и боевая подготовка.

Приоритетными задачами <...> являются качественная подготовка и успешное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки, в том числе <...> учений, запланированных на осень этого года на территориях Киргизской Республики, Республики Казахстан и Республики Таджикистан, — заявил Щегрикович.

Он напомнил, что 28 апреля 2003 года в Душанбе Совет коллективной безопасности принял решение о создании постоянно действующего рабочего органа — Объединенного штаба ОДКБ. Пресс-секретарь добавил, что продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, которая регламентирует вопросы подготовки и применения войск организации.

Ранее председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов заявил, что после теракта в «Крокусе» начался стремительный процесс обострения отношений между Москвой и Душанбе. Он допустил, что напряженность может привести к решению вывести российскую военную базу из Душанбе. По его словам, аналогичный процесс уже начался в Армении.