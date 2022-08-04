В ОДКБ призвали воздержаться от применения силы в Карабахе Генсек ОДКБ Зась призвал Армению и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабахе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Армению и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабахе в связи с повышением напряженности ситуации в этом регионе. На сайте организации опубликовано заявление, в котором Зась выразил соболезнования родственникам погибших военнослужащих в результате боестолкновений. Политик также выступил с призывом к использованию дипломатических методов для решения разногласий.

В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе, и приведших к человеческим жертвам. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы, — заявил Зась.

Азербайджанская армия ранее провела операцию «Возмездие» в ответ на действия армянских вооруженных формирований в зоне ответственности российских миротворцев. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимает меры по стабилизации обстановки.